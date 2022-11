Mercato - PSG : Mbappé sur le départ, Cristiano Ronaldo interpelle le Qatar

Arthur Montagne

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo voit son contrat s'achever un juin prochain et devrait quitter les Red Devils. Les options pour son avenir sont limitées, mais le quintuple Ballon d'Or n'écarte pas l'hypothèse d'une arrivée au PSG dans le cas d'un départ de Kylian Mbappé.

L'été prochain, plusieurs stars vont se retrouver sur le mercato. A commencer par Cristiano Ronaldo dont le contrat à Manchester United s'achève le 30 juin 2023. Et compte tenu du contexte actuel, il est peu probable que la star portugaise poursuive l'aventure avec les Red Devils . Par conséquent, le quintuple Ballon d'Or va étudier ses options pour l'avenir et l'une d'entre elles pourrait mener au PSG.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une énorme réponse pour son transfert https://t.co/SmYl9HEA6N pic.twitter.com/Q4uaSQGrbn — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Tout est possible dans le football»

Dans une longue interview accordée à TalkTV , le journaliste Piers Morgan imagine ainsi un scénario dans lequel Kylian Mbappé quitte le PSG et Cristiano Ronaldo est donc convoité pour le remplacer. Et l'idée ne semble pas déplaire à l'ancien star du Real Madrid qui ne ferme aucune porte : « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots. » Une scénario qui permettrait à Cristiano Ronaldo d'évoluer aux côtés de son rival de toujours, Lionel Messi. L'occasion pour le Portugais d'encenser le numéro 30 du PSG.

«Messi est une personne exceptionnelle»