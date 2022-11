Mercato - PSG : La bataille pour le transfert de Kanté a commencé

Axel Cornic

En fin de contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté attise les convoitises, avec notamment le Paris Saint-Germain qui aimerait tenter sa chance. Mais d’autres clubs ont été alertés par la situation de l’international français et cela semble notamment être le cas en Serie A, avec deux écuries prêtes à tout pour concurrencer le PSG.

Ou jouera N’Golo Kanté la saison prochaine ? Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, un désaccord existe avec Chelsea concernant sa prolongation et cela pourrait déboucher sur un départ. Le PSG s’est déjà positionné, mais d’autres clubs semblent également dans le coup.

La Juve et l’Inter entrent dans la danse

D’après les informations de La Repubblica , la Juventus et l’Inter se livreraient un duel sans merci en Serie A, afin de recruter N’Golo Kanté. A noter que ce n’est pas première fois que leurs noms sont liés au Français, qui a déjà été annoncé du côté de Turin dans le passé.

Un transfert à 20M€ pour cet hiver ?

A en croire le quotidien italien, du côté de Chelsea on penserait sérieusement à se séparer de Kanté et pour ne pas le perdre à la fin de son contrat, il pourrait être vendu dès le mois de janvier. Il faudra tout de même pas moins de 20M€ pour s’attacher ses services ! Il ne faut toutefois pas oublier que le PSG a déjà recruté quatre milieux cet été et semble avoir d’autres priorités.