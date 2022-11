Transferts : La vérité éclate pour le mercato de Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’un refus de Cristiano Ronaldo de répondre favorablement aux avances de Manchester City à l’été 2021, ce serait le club mancunien qui aurait recalé le quintuple Ballon d’or.

Après trois saisons passées à la Juventus et aucune réelle chance de soulever une Ligue des champions, objectif pour lequel il avait pris la décision de signer en faveur du club turinois à l’été 2018 après trois sacres consécutifs en C1 avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo prenait la décision de changer d’air en août 2021.

Annoncé à City, Ronaldo est finalement revenu à United

En toute fin du mercato estival en question, Cristiano Ronaldo poussait avec son agent Jorge Mendes avait de boucler son départ de la Juventus et a finalement eu gain de cause. Un retour à la maison d’Old Trafford, douze ans après son départ. Cependant, il a été question d’une venue chez l’ennemi territorial, à Manchester City.

Mercato : PSG, Bayern… Jorge Mendes passe à l’action pour Cristiano Ronaldo https://t.co/9oHdJqooxf pic.twitter.com/kdClnP3FXQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Manchester City s’est retiré de son propre chef de l’opération en 2021