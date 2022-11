Mercato : PSG, Bayern... La vérité éclate pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a notamment été annoncé du côté du Bayern Munich ces derniers jours. The Sun a révélé une offensive du Bayern Munich pour la star portugaise, qui devrait rapidement plier bagage après ses déclarations assassines contre le club. Néanmoins, la piste bavaroise prendrait déjà fin.

En se lâchant sur Manchester United à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo a probablement acté son départ pour le mois de janvier. L’international portugais n’a pas hésité à tacler la direction des Red Devils, mais également Erik ten Hag et le vestiaire mancunien. Le point de non-retour semble avoir été atteint, mais difficile à ce jour de deviner la prochaine destination du quintuple Ballon d’Or. Selon The Sun , le Bayern Munich lorgnerait Cristiano Ronaldo et aurait déjà approché Jorge Mendes pour discuter d’un transfert. Une information néanmoins démentie.

« Les sources du Bayern nient toute réunion »

« Il y a quelques jours, des rumeurs ont fait état d'une réunion secrète entre Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et les dirigeants du Bayern Munich. J'ai vérifié au cours des dernières 24 heures et mon information est qu'il n'y a pas eu de réunion , a déclaré Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside . Les sources du Bayern nient toute réunion, c'est la position depuis un certain temps. »

Transferts - PSG : Cristiano Ronaldo est fixé pour son mercato https://t.co/XZnAoUjc6w pic.twitter.com/itbHVHQTsd — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

« Ils sont satisfaits de leurs options offensives »