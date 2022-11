Mercato : Une piste XXL confirmée pour Cristiano Ronaldo ?

Alexandre Higounet

Depuis les déclarations chocs de CR7 dans les médias, le10sport.com analyse que la star portugaise a forcément une touche sérieuse car ses propos marqueront probablement une rupture définitive avec MU. Or ces dernières heures, un épisode de mercato autour de l’attaquant tend à confirmer qu’un club a bel et bien posé des jalons. Analyse.

Depuis les déclarations de Cristiano Ronaldo en début de semaine (« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi »), le10sport.com analyse que si l’attaquant portugais s’est exprimé de manière aussi tranchée, conscient que cela provoquerait un point de rupture avec Manchester United, c’est probablement parce qu’une solution sérieuse existait pour lui sur le mercato cet hiver.

Le Bayern dément fermement pour Ronaldo

Ces dernières heures, les médias anglais ont d’ailleurs affirmé que Jorge Mendes, l’agent historique de CR7, avait rencontré les dirigeants du Bayern Munich, qui auraient pris position en vue d’un deal cet hiver, Sadio Mané n’apportant pas toutes les garanties en l’état.

L’épisode Bayern pourrait bien confirmer qu’il existe une piste sérieuse pour CR7