Mercato : Plan confirmé pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Après sa sortie fracassante dans les médias, le10sport.com a analysé que Cristiano Ronaldo pourrait bien avoir un point de chute en vue sur le mercato tant il apparaît probable qu’il avait conscience que cela créerait une rupture avec MU. Les premiers éléments suite à cette interview tendent à confirmer cette analyse.

Après ses déclarations fracassantes le week-end dernier, dans lesquelles il s’en prenait ouvertement à son club de Manchester United ainsi qu’à son entraîneur Erik Ten Hag (« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi »), le10sport.com a analysé que Cristiano Ronaldo devait obligatoirement avoir un point de chute sur le mercato crédible tant cette sortie médiatique apparaissait comme un point de non-retour assumé pour le Portugais.

MU réagit comme prévu

Les évolutions de ces dernières heures viennent confirmer cette analyse. En effet, selon les dernières informations d’ESPN, Erik Ten Hag aurait fait savoir à sa direction que Cristiano Ronaldo ne devait plus jouer au sein du club après de telles déclarations. Plusieurs joueurs de l’effectif seraient également très remontés contre CR7 selon le même média.

La suite du plan également ?

Une réunion se serait tenu entre Ten Hag et les dirigeants, dont le co-président Joel Glazer et le directeur général Richard Arnold, pour discuter des suites à donner à cette interview. En l’état, il est difficile d’imaginer que les deux parties continuent leur collaboration. Les choses se déroulent donc comme on pouvait les imaginer. Et probablement aussi comme Cristiano Ronaldo les avaient prévues lorsqu’il a accordé cette interview. Reste donc désormais à voir s’il y a bien une suite à ce plan… Et s’il y en a une, quel serait le club acquéreur.