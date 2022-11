Mercato - PSG : Coup de tonnerre, un transfert à 170M€ en préparation pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse anglaise a relancé l'avenir de Kylian Mbappé. A la recherche d'un attaquant après le probable départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United aurait jeté son dévolu sur la star du PSG. Les dirigeants anglais seraient prêts à proposer au Qatar près de 170M€ pour racheter le contrat de l'international français. L'opération pourrait voir le jour en fin de saison.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, des tensions sont apparues, ces dernières semaines, entre Kylian Mbappé et le PSG. Un différend financier est à l'origine de cette friction, qui aurait pu aller loin. En effet, selon plusieurs médias, l'international français aurait brandi la menace d'un départ, seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat. Une information démentie par Mbappé, mais confirmée par certains membres de son entourage. Alors que la situation s'est apaisée ces dernières semaines, la presse anglaise remet une pièce dans la machine.

Manchester United pense à Mbappé pour remplacer Ronaldo

Selon les informations du Mirror, Kylian Mbappé n'est plus un objectif du Real Madrid, mais pourrait rejoindre Manchester United. Alors que Cristiano Ronaldo devrait quitter le club après ses déclarations chocs, le club anglais chercherait un attaquant et voudrait tenter le coup dans ce dossier.

Le club prépare une offre de 170M€

Toujours à en croire le média anglais, une offre serait en préparation. Elle pourrait atteindre les 170M€. Un chiffre stratosphérique, qui pourrait ne pas suffire. En effet, difficile de voir le PSG se séparer de Mbappé en janvier avant le huitième de finale de Ligue des champions. Une tendance confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano.

