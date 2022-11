Mercato : Le PSG vend la mèche pour le départ de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement renouvelé son bail en mai dernier avec le PSG. Une prolongation de deux ans (plus une année en option) qui n’a pas mis fin aux rumeurs pour l’avenir du joueur. Cependant, l’écurie parisienne n’envisage pas un transfert de sa star à court terme.

Malgré sa récente prolongation avec le PSG jusqu’en juin 2024 (avec une année supplémentaire en option), Kylian Mbappé reste au cœur des rumeurs pour son avenir. Les relations se sont récemment tendues entre l’attaquant français et son club, la faute notamment à un différend financier comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, information confirmée depuis par L’Équipe .

« Il n’a jamais parlé de partir en janvier », déclarait Campos

Ainsi, il a notamment été question d’un possible départ de Kylian Mbappé malgré sa prolongation, et ce dès le mois de janvier. « Il y a des rumeurs tous les jours, on ne peut pas toutes les commenter. Mais à quelques heures de cette rencontre, c’est grave , avait démenti Luis Campos avant le match entre le PSG et Benfica (1-1) le 11 octobre dernier. Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il n’a jamais parlé de partir en janvier. Il n’en a jamais parlé avec Le Président non plus. Ce n’est pas une déclaration du joueur, c’est une rumeur. »

« Le PSG insiste sur le fait que Mbappé ne partira pas en janvier »