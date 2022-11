Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? La vérité éclate pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il vient de renouveler son bail avec le PSG, Kylian Mbappé serait dans les petits papiers de Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo, proche d’un départ. La presse anglaise annonce une offensive prochaine des Red Devils pour l’international tricolore, une information démentie par le journaliste Fabrizio Romano.

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, la fin semble proche. L’international portugais s’est lâché contre son club dans un long entretien accordé au journaliste Piers Morgan, de quoi rendre son départ inéluctable, et celui-ci pourrait intervenir dès le mois de janvier. Et pour remplacer, les Red Devils auraient un rêve fou qui se nomme Kylian Mbappé.



L’avenir de Mbappé relancé par Cristiano Ronaldo

Selon les informations du Mirror , Kylian Mbappé serait la priorité de Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo. La formation de Premier League serait même disposée à tenter sa chance dès janvier, alors que Mbappé a récemment prolongé avec le PSG jusqu’en 2024 (plus une année en option).

« Il n'y a rien entre Manchester United et Kylian Mbappe pour janvier »