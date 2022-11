Mercato - RC Lens : Tout savoir sur ce transfert à 2,6M€

Thibault Morlain

Bien que le marché des transferts soit actuellement fermé, ce mardi, le RC Lens s’est offert une nouvelle recrue. Et c’est Julien Le Cardinal qui a rejoint les Sang et Or en provenance du Paris FC en tant que joker. A 25 ans, le défenseur va ainsi renforcer l’effectif de Franck Haise, le tout pour un montant d’environ 2,6M€.

Toujours à l’affût du moindre bon coup sur le mercato, le RC Lens a identifié une bonne affaire en Ligue 2. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le club lensois était sur les traces de Julien Le Cardinal, défenseur du Paris FC. Et l'officialisation est tombée ce mardi soir. A 25 ans, le voilà désormais au RC Lens. Le Cardinal s’est engagé avec les Sang et Or, paraphant un contrat jusqu’en 2025.

✍️ 𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐚𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐣𝐞𝐮 𝐥𝐞𝐧𝐬𝐨𝐢𝐬 !Défenseur solide, latéral au profil offensif et inlassable récupérateur, Julien Le Cardinal s’engage sous les couleurs sang et or jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !👉 https://t.co/chmejr4gAS#FierDEtreLensois pic.twitter.com/STdEcNtUJg — Racing Club de Lens (@RCLens) November 15, 2022

Le RC Lens voulait « un joueur polyvalent »

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a pris la parole suite à cette arrivée de Julien Le Cardinal. « Nous sommes ravis d’accueillir Julien dans nos rangs sang et or. Les échanges avec son précédent club ont été longs et, signe du caractère et des valeurs du joueur, je tiens à saluer sa constance et sa fidélité dans l’engagement. Julien présente un profil singulier comme on les aime au Racing, celui d’un joueur qui n’est pas issu des circuits académiques et qui déborde de motivation pour franchir les paliers et croquer à pleines dents dans le haut niveau. Je suis convaincu qu’il s’épanouira dans notre club où le sens des valeurs est un élément identitaire clé. Sur le plan sportif, la volonté de Franck (Haise) en lien avec Grégory (Thil), dont je salue le travail sur cette signature, était d’enrôler un joueur polyvalent, Julien coche toutes les cases lui qui évolue défenseur central ou piston droit. L’intensité qu’il met sur le terrain va sans nul doute ravir Bollaert, bienvenue dans l’Artois Julien ! », a-t-il expliqué pour les médias du club.

L’effort financier de Le Cardinal