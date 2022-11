Mercato

EXCLU - Mercato : Le RC Lens chasse une révélation de Ligue 2 !

Publié le 11 novembre 2022 à 11h15 - mis à jour le 11 novembre 2022 à 11h19

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon les informations exclusives du 10 Sport, le RC Lens surveille attentivement le profil d’un défenseur qui réalise un super début de saison en Ligue 2, sous les couleurs du Paris FC. Franck Haise et ses équipes apprécient beaucoup ses qualités et son état d’esprit. Une piste pour les mois à venir.

La réussite du recrutement lensois, ce sont des bonnes pioches aussi bien sportives qu’humaines. Des garçons comme Seko Fofana, Florian Sotoca ou encore Jonathan Clauss ont tour à tour percé au grand jour sur le terrain comme en dehors. Les Sang et Or attachent de l’importance aux critères techniques, tactiques, physiques mais également à l’état d’esprit permettant d’adhérer et de faire partie du projet aujourd’hui porté par Franck Haise, l’un des piliers de l’écurie nordiste. Et dans le cahier des charges qui conduit désormais le recrutement lensois, une piste coche beaucoup de critères recherchés…

Lens pense à Le Cardinal

Selon nos informations, le RC Lens est en effet intéressé par l’une des belles surprises du début de saison dans le championnat de Ligue 2. Il s’agit du défenseur du Paris FC, Julien Le Cardinal. A 25 ans, ce joueur formé à Guingamp avant de lancer sa carrière au Stade Briochin, club de son enfance, gravit les échelons un à un. Bosseur, sérieux et solide, le Breton plaît beaucoup au board lensois. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il a été acheté pour environ 400 000 euros l'été dernier par le PFC.

🇫🇷 #ASSEPFC⚽ Julien Le Cardinal ouvre le score pour le PFC d'un magnifique lob 🤩 pic.twitter.com/2pAoemmcUN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2022

Sous les radars de la Ligue 1…