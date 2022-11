Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria se lâche sur ses débuts à Marseille

Publié le 11 novembre 2022 à 09h10

Arthur Montagne

Recruté l'été dernier afin de compenser le départ de Boubacar Kamara, Jordan Veretout s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM sous les ordres d'Igor Tudor. Cela lui a même permis d'être convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Et l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma se confie sur sa montée en puissance.

L'été dernier, l'OM s'est mis en quête d'un renfort au milieu de terrain afin de compenser le départ de Boubacar Kamara. Recruté pour environ 11M€, Jordan Veretout s'est rapidement imposé aux côtés de Valentin Rongier, au point d'être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Et dans les colonnes de La Provence , Veretout se prononce sur sa montée en puissance.

Equipe de France : OM, Veretout... Une folle accusation tombe contre Deschamps https://t.co/MxkQV1hvPh pic.twitter.com/yEJHTdGEpM — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

«Sur les trois dernières semaines, je suis monté en puissance»

« Sincèrement, j’ai toujours réalisé des matches corrects avec l’OM. Mais pour aller en équipe de France, ça ne suffit pas. Sur les trois dernières semaines, je suis monté en puissance, j’ai élevé mon niveau de performance. Ça a compté au moment du choix final », assure le milieu de terrain de l'OM avant de poursuivre.

«Je suis dans l’une de mes meilleures périodes»