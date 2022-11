Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Le clan Seko Fofana prépare un gros transfert

Publié le 11 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Seko Fofana n’a finalement pas quitté le RC Lens. Pourtant courtisé par le PSG, l’Ivoirien a même prolongé jusqu’en 2025 avec les Sang et Or. Néanmoins, malgré ce nouveau contrat, un départ pourrait bien être à l’ordre du jour dans les mois à venir pour le protégé de Franck Haise. D’ailleurs, en coulisses, le clan Fofana avancerait certains pions.

Si le RC Lens a perdu certains gros joueurs lors du dernier mercato estival, Seko Fofana est lui toujours là. L’Ivoirien était pourtant annoncé partant et de gros clubs étaient intéressés. C’était le cas du PSG. Finalement, le joueur de Franck Haise n’a pas quitté les Sang et Or, prolongeant même jusqu’en 2025. Un nouveau contrat qui pourrait toutefois ne pas empêcher un futur transfert de Seko Fofana.

Transferts - RC Lens : Flop du mercato, il s’explique https://t.co/DrKT5YvSxT pic.twitter.com/TPFaG5XGhQ — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Un transfert en 2023 ?

En effet, les performances de Seko Fofana ne passent clairement pas inaperçues au RC Lens. De quoi faire naitre de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Alors, partira ou ne partira pas ? Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a expliqué à propos de Fofana : « Il y a eu certaines rumeurs ces derniers jours annonçant Seko Fofana comme une cible d’Arsenal et de Liverpool. Je ne sais pas encore où il finir, mais je peux dire ce que je pense de sa situation. Seko Fofana a un nouvel agent et il va évidemment travailler pour trouver des solutions pour 2023. Pour le moment, il est encore tôt, rien n’est avancé. Mais il peut être une opportunité, pas seulement pour la Premier League, mais aussi pour les autres championnats ».

Une opération à 40M€ pour Fofana ?