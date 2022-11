Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Un gros transfert se confirme au RC Lens, le PSG et l'OM en danger

Publié le 8 novembre 2022 à 11h00

Arthur Montagne

Convoité par le PSG et l'OM, Seko Fofana réalise encore une excellente saison avec le RC Lens. L'ancien milieu de terrain de l'Udinese a même récemment prolongé son bail jusqu'en 2025 avec les Sang-et-Or. Mais une nouvelle menace apparaît pour l'Ivoirien : Liverpool.

Auteur de deux très grosses saisons avec le RC Lens depuis son arrivée en provenance de l'Udinese, Seko Fofana n'a pas manqué de susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs l'été dernier, notamment en Ligue 1 où l'OM et le PSG étaient intéressés. Finalement, l'international ivoirien a prolongé jusqu'en 2025 avec le RC Lens où il réalise encore une saison impressionnante dans l'entrejeu des Sang-et-Or.

Mercato : Clauss, Fofana... Il prévoyait un projet fracassant au RC Lens https://t.co/JMYsXahDxS pic.twitter.com/tzvawSBdmL — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Liverpool très chaud pour Fofana ?

Par conséquent, Seko Fofana devrait prochainement voir revenir les clubs intéressés. Et selon les informations d'Ignazio Genuardi, journaliste de But Football Club , le milieu de terrain du RC Lens est notamment suivi de près par Liverpool qui cherche à reconstruire son entrejeu. Dans cette optique, le profil de Seko Fofana plaît grandement aux Reds qui l'ont ajouté sur leur short-list à ce poste. Le PSG et l'OM auront donc de la concurrence s'ils souhaitent revenir à la charge.

«Son départ aurait été une grosse perte»