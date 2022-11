Mercato - OM : Le problème est révélé pour le transfert de Gerson

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Gerson s’est envolé pour le Brésil dans l’optique de s’engager avec Flamengo. Vivant un calvaire avec Igor Tudor à l’OM, le milieu de terrain doit revenir dans son ancien club. Toutefois, pour le moment, il n’y a rien d’officiel à propos du transfert de Gerson et au sein du club paulista, on a relevé un problème.

Arrivé à l’été 2021 à l’OM en provenance de Flamengo, Gerson pourrait déjà faire ses valises. Malgré les 25M€ investis il y a un an et demi de cela, le club phocéen pourrait se séparer du Brésilien, pas dans les plans d’Igor Tudor. Mais pour cela, il faudra trouver un accord avec Flamengo, intéressé par le retour de Gerson.

Mercato - OM : Longoria veut se débarrasser d'une recrue estivale https://t.co/8QprPcpFdI pic.twitter.com/rx0ihl09XR — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

« Le problème de Gerson est qu'il a un contrat avec l'Olympique de Marseille »

Pablo Longoria l’a confirmé, l’OM négocie avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Mais le président du club paulista a également pris la parole sur cette opération. Pour ESPN , Rodolfo Landim a alors lâché : « Nous avons déjà eu une conversation avec Gerson. Le problème de Gerson est qu'il a un contrat avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas seulement la relation qu'il a avec Flamengo qui décidera de sa venue ou non ».

Une arrivée « très, très difficile »