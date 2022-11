Mercato - OM : Longoria prépare un transfert surprise

Arthur Montagne

Déjà très actif durant le mercato estival, l'OM devrait encore animé le marché hivernal. Et pour cause l'élimination de toutes les compétitions européennes va pousser Pablo Longoria à vendre, d'une part pour compenser les pertes économiques, et d'autres pour alléger un effectif qui jouera moins de matches que prévu.

Cengiz Under concerné par le mercato ?

Dans cette optique, Gerson devrait être le premier à quitter l'OM et faire son retour à Flamengo. Mais ce n'est pas tout puisque Le Phocéen évoque également la possibilité d'un départ de Cengiz Under cet hiver. L'ancien joueur de l'AS Roma est peu utilisé par Igor Tudor. D'autant plus que Pablo Longoria a évoqué son intention de recruter un joueur offensif..

Longoria espère une recrue offensive