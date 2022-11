Transferts - PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton du mercato

Arthur Montagne

Priorité du PSG pendant de longs mois, Milan Skriniar est en train d'échapper au club de la capitale. Et pour cause, l'Inter Milan s'active pour sa prolongation de contrat alors que son bail s'achève en juin prochain. Et visiblement, le dénouement est imminent et va contraindre le club de la capitale à se tourner vers une autre piste.

L'été dernier, le PSG a rapidement fait du recrutement d'un défenseur central une priorité sur le mercato. Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar a rapidement circulé et fait figure d'objectif principal de Luis Campos. Mais les exigences de l'Inter Milan ont rapidement refroidi les Parisiens puisque le club lombard réclamait jusqu'à 80M€ pour le rachat de la dernière année du contrat de l'international slovaque. Par conséquent, le PSG espérait revenir à la charge cet hiver, et comme révélé par le10sport.com, l'Inter Milan était même prêt à ouvrir la porte en cas d'élimination en Ligue des champions. Mais la qualification de l'Inter pour les huitièmes de finale de la C1 met fin à l'idée d'un possible transfert cet hiver.

Marotta est optimiste pour Skriniar

Et ce n'est pas tout, puisque même la possibilité d'une arrivée libre en fin de saison semble écartée. Giuseppe Marotta se montrait effectivement très optimiste pour une prolongation du contrat de Milan Skriniar. « Je crois que le succès d'une équipe ne dépend jamais d'une seule personne. Il y a un grand respect pour Milan, nous parlons à un professionnel de grande valeur et nous négocions depuis un certain temps. Il y a d'autres joueurs dont le contrat expire, ils méritent tous d'être prolongés, mais malheureusement la logique de l'entreprise ne nous permet pas de le faire. En ce qui concerne Skriniar, je suis optimiste », assurait l'administrateur délégué de l'Inter.

Prolongation imminente