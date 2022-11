Mercato : PSG, Bayern… Jorge Mendes passe à l’action pour Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait plier bagage lors du prochain mercato hivernal, mais comme l’été dernier, le quintuple Ballon d’Or portugais manque d’option pour la suite de sa carrière. Jorge Mendes serait déjà à la tâche afin de trouver une solution.

Cette fois-ci, le divorce est acté entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Mécontent de sa situation chez les Red Devils , le Portugais a vidé son sac dans un entretien accordé au journaliste Piers Morgan, l’occasion pour lui de régler ses comptes avec ses dirigeants, son entraîneur Erik ten Hag mais également ses coéquipiers. Difficile désormais d’imaginer un avenir à Manchester pour Cristiano Ronaldo.

PSG, Bayern, Chelsea… Le feuilleton CR7 est relancé

Mais où pourrait rebondir le quintuple Ballon d’Or en janvier ? Ces derniers jours, il a été question d’un supposé intérêt du PSG pour CR7. Une piste qui a néanmoins été démentie, et il en est de même pour le Bayern Munich. « Il y a quelques jours, des rumeurs ont fait état d'une réunion secrète entre Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et les dirigeants du Bayern Munich. J'ai vérifié au cours des dernières 24 heures et mon information est qu'il n'y a pas eu de réunion. Les sources du Bayern nient toute réunion, c'est la position depuis un certain temps », a explique le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside .

« Mendes y travaille et continuera dans les prochaines semaines »