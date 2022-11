Mercato : Furieux, Ronaldo sort la sulfateuse et fracasse ses coéquipiers

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cristiano Ronaldo a accordé un long entretien accordé à Piers Morgan. Poussé vers la sortie par son propre club cet été selon ses dires, l'international portugais n'a pas hésité à critiquer le fonctionnement de Manchester United, son propre entraîneur, Erik Ten Hag, mais aussi certains de ses partenaires, notamment les jeunes joueurs.

« Ils s'en foutent »

« Ils s'en foutent. Je ne pense pas qu'ils manquent de respect aux joueurs expérimentés, ce n'est pas le mot, mais c'est une génération différente. Ils n'ont pas faim, ils ne souffrent pas. (...) Ça ne me surprend pas. Mais c'est dommage parce qu'ils ont les meilleurs exemples devant les yeux (…) Certains s'en foutent. Mais à mon avis, ils n'auront pas de longues carrières. Beaucoup de gens de ma génération jouent jusqu'à 36, 37 ans, mais ceux-là ne le feront pas » a confié Ronaldo au micro de Talk TV .

Ronaldo veut que les jeunes prennent exemple sur lui

Selon lui, les jeunes joueurs devraient s'inspirer des cadres comme lui. « Je ne suis pas le genre de gars qui aime donner des conseils, car je préfère être un exemple. Parce que je suis un exemple. Je suis là tous les matins et je fais les mêmes choses. Je suis probablement le premier à arriver et le dernier à sortir. Je pense que les détails parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi je dis que j'aime donner l'exemple » a confié Ronaldo.

