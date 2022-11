Mercato : Cristiano Ronaldo se livre sur son transfert avorté... à Manchester City

Revenu lors de l’été 2021 à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre l’autre club mancunien : Manchester City. Lors de son interview accordée à Talk TV, l’attaquant portugais est revenu sur cet épisode. Il avoue que les Citizens avaient tout fait pour le signer, mais son histoire avec les Red Devils avait finalement joué un grand rôle dans sa décision.

Lors de l’été 2021, Cristiano Ronaldo faisait sensation en revenant à Manchester United, plus de 10 ans après avoir quitté le club pour rejoindre le Real Madrid. Mais les choses auraient pu être différentes pour l’attaquant portugais, puisqu’il aurait pu signer à Manchester City. Il est d’ailleurs revenu sur cet épisode.

Cristiano Ronaldo tells Talk TV he was 'close' to joining @ManCity last summer. "It was close. They spoke a lot and Guardiola said they tried hard to have me. But my heart, my feeling and what I had done before – and Sir Alex Ferguson – made the difference."