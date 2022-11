Mercato - PSG : Une énorme nouvelle tombe pour le contrat de Ronaldo

Thomas Bourseau

Jorge Mendes ne resterait visiblement pas les bras croisés en attendant le mercato hivernal. Après la déclaration choc de son client Cristiano Ronaldo, l’agent du joueur de Manchester United lui chercherait une porte de sortie. Et alors que le PSG semble être une option, Mendes regarderait du côté de Newcastle lorsque United serait prêt à rompre son contrat.

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Et pour cause, le contrat de son client arrivera à expiration en juin prochain à Manchester United. De plus, sa grande déclaration sur son manque de respect envers l’entraîneur Erik Ten Hag et le manque de respect que le club mancunien lui a fait preuve de ses propres mots devrait avoir une grande influence pour son mercato hivernal. D’après Sky Sports , le PSG serait prêt à tenter sa chance afin d’avoir dans son effectif à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo proposé à… Newcastle ?

Cependant, Jorge Mendes ne mettrait pas tous ses œufs dans le même panier. A en croire The Daily Mail, l’agent de Cristiano Ronaldo se serait entretenu avec Newcastle ces dernières semaines afin de discuter d’un potentiel transfert chez les Magpies . D’ailleurs, Manchester United ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues au clan Ronaldo.

Manchester United prêt à rompre le contrat de Ronaldo