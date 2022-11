Mercato : Varane sort du silence pour la polémique Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Actuellement, Manchester United est secoué de plein fouet par la polémique Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais traverse une saison compliquée, il a décidé de régler ses comptes, que ce soit avec Erik ten Hag ou bien directement avec la direction des Red Devils. Forcément, ces déclarations ne passent pas inaperçu dans le vestiaire de Manchester United et Raphaël Varane a notamment pris la parole.

Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse et cela fait grand bruit sur la planète football. En plein calvaire à Manchester United, le Portugais a multiplié les sorties fracassantes, s’en prenant notamment à Erik ten Hag ou encore les propriétaires. De quoi faire trembler Manchester United et réagir les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

« Ça nous touche »

Au micro d’ Europe 1 , c’est Raphaël Varane qui s’est prononcé sur la polémique Cristiano Ronaldo. Le défenseur central de Manchester United a expliqué : « Évidemment que ça nous touche. On suit ce qu'il se passe et ce qu'il se dit. On essaye d'apaiser la situation à notre manière, on essaye de ne pas trop se mêler de ça (...) Ce qui se passe au niveau médiatique dans les grands clubs prend beaucoup d'ampleur. Quand c'est une star comme Cristiano Ronaldo, encore plus, donc on essaye de prendre ça avec distanciation, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de changer la situation tout seul, on fait partie d'un collectif ».

« Quelle que soit la décision, on l’acceptera »