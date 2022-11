Mercato - PSG : Jorge Mendes pimente le feuilleton Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo semble avoir un pied en dehors de Manchester United. Le divorce serait consommé avec le club mancunien après son interview choc pour Talk TV. Le PSG serait sur les rangs, mais Newcastle préparerait un sale tour au Paris Saint-Germain avec l’aide de Jorge Mendes.

En marge de la prochaine session hivernale des transferts, Cristiano Ronaldo pourrait plier bagage de Manchester United après son interview fleuve pour Piers Morgan. En effet, à en croire les informations divulguées par 90min ces dernières heures, il serait peu probable que le feuilleton Ronaldo connaisse un dénouement autre qu’un départ cet hiver. D’après Sky Sports, le PSG serait une option pour la suite des aventures du Portugais bien que The Athletic ait nié une telle éventualité.

Jorge Mendes scrute le marché pour Cristiano Ronaldo

De son côté, Jorge Mendes commencerait à tâter le terrain sur le marché des transferts. Le réputé agent de Cristiano Ronaldo userait de ses entrées auprès de certains clubs afin de prendre la température dans le cadre d’une éventuelle offensive pour boucler l’arrivée de Cristiano Ronaldo dont le contrat expirera en juin prochain à Manchester United.

Mercato : PSG, Chelsea... Le transfert de Cristiano Ronaldo prend forme https://t.co/sSXFjeYeY1 pic.twitter.com/U3k5pQYzlQ — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Des négociations en cours entre Mendes et Newcastle