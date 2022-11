Qatar 2022 : Cristiano Ronaldo et Messi vont entrer dans l’histoire de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

L'un fait parler de lui sur les terrains avec le PSG, l'autre en dehors avec Manchester United. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront au Qatar pour tenter de décrocher leur première Coupe du monde. Détenteurs d'un bon nombre de record, les deux superstars du football mondial vont en égaler un nouveau.

Depuis plus d'une décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font la pluie et le beau temps du football. Les deux joueurs se partagent les records les plus fous de ce sport. Moins en réussite en Coupe du monde, ils vont pourtant égaler un sacré record.

5ème Mondial pour Ronaldo et Messi

Au Qatar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont participer à leur 5ème Mondial ! Un record de plus pour les deux vedettes qui ne font décidément rien sans l'autre. Ainsi, ils vont rejoindre les Mexicains Antonio Carbajal et Rafael Márquez, l'Allemand Lothar Matthäus et l'Italien Gianluigi Buffon. Déjà bien ancrés dans l'histoire du football, ils sont sur le point d'écrire une nouvelle page de ce sport. Avant d'en ouvrir une nouvelle ?

Ronaldo ne ferme pas la porte pour 2026

Actuellement dans la tourmente avec Manchester United après ses déclarations fortes sur le club, Cristiano Ronaldo s'était montré rassurant sur son futur en mars dernier. Il avait même envisagé la participation à un 6ème Mondial si le Portugal venait à se qualifier. « Je commence à voir que beaucoup d'entre vous se posent la même question. C'est moi qui décide de mon avenir, personne d'autre. Si j'ai envie de jouer plus, je jouerai plus. Si je n'ai pas envie de jouer plus, je ne jouerai pas plus. Celui qui commande, c'est moi, point final » confiait-il.

messi world cup to tip ronaldo over the edge. i will love it and i think i deserve pic.twitter.com/vDz3H8RqTW — R 🪁🇦🇷 (@Re7ceRevivaI) November 13, 2022

Ce sera la dernière de Messi