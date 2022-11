Mercato : Matteo Guendouzi justifie son départ… du PSG

Thibault Morlain

Depuis l’été 2021, Matteo Guendouzi défend les couleurs de l’OM. D’abord prêté par Arsenal, il a ensuite été transféré au club phocéen. Désormais, l’international français fait donc le bonheur des Marseillais, après avoir pourtant commencé sa carrière chez le grand rival, le PSG. Guendouzi a toutefois fait ses valises très tôt et s’est expliqué à ce propos.

Et si Matteo Guendouzi était un joueur du PSG aujourd’hui ? Cela aurait pu être possible pour celui qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM. En effet, dès son plus jeune âge, le milieu de terrain évolue avec les jeunes du club de la capitale, étant ainsi en pré-formation au PSG. Toutefois, cela n’ira pas plus loin. A l’âge de 15 ans, Guendouzi fait le choix, comme beaucoup de pépites parisiennes, d’aller tenter sa chance ailleurs. C’est ainsi qu’il rejoint Lorient, un choix qu’il ne regrette clairement pas aujourd’hui puisque cela lui a permis d’en arriver là où il en est aujourd’hui, s’apprêtant notamment à disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France.

« Les jeunes avaient peu de perspectives d’avenir »

A l’occasion d’un entretien accordé à GQ , Matteo Guendouzi s’est confié sur son départ du PSG. Pourquoi un tel choix pour l’actuel joueur de l’OM ? « Le club venait de se faire racheter par les Qataris, de très grandes stars arrivaient et les jeunes avaient peu de perspectives d’avenir », s’est alors justifié Guendouzi.

« C’était un choix mûrement réfléchi qui a été payant »