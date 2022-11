Messi, Gerson, Deschamps… Toutes les infos mercato du 17 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Messi lâche des indices sur son avenir

Dans un entretien accordé pour la CONMEBOL , Lionel Messi s’est exprimé sur son avenir alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG : « Si je me vois jouer jusqu'à 40 ans ? Non, non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais peut-être que demain je changerai d’avis. Je suppose qu'après ma retraite, je continuerai à m'impliquer dans ce sport parce que j'aime le football. J'aime jouer et j'en profite. C'est ce que j'ai fait toute ma vie et je suppose que je serai impliqué dans le football à l'avenir, mais je ne sais pas », indique l'international argentin. Pour rappel, conformément aux révélations exclusives du 10 Sport , Luis Campos a déjà amorcé des négociations pour prolonger le contrat de Messi au PSG.



OM : Le père de Gerson répond sèchement à Longoria

Alors que Pablo Longoria n'a pas exclu la possibilité d'un retour de Gerson, qui s'est envolé au Brésil pour boucler son transfert à Flamengo, le père du milieu brésilien de l'OM a sèchement rétorqué dans le podcast Barbaridade : « J'ai déjà vendu le gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde est le retour de Gerson à Flamengo. Si par hasard, ils n’arrivent pas à s’entendre, nous ne ferons pas ce que nous voulons faire, c’est-à-dire revenir. Je ne vais pas dire qu’il veut revenir en France. C’est sa maison. La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas », confie Marcao, le père de Gerson. L'OM est prévenu...



Deschamps évoque son avenir avec l'Équipe de France

Dans un large entretien accordé au Parisien , Didier Deschamps a évoqué son avenir incertain à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar : « Ma dernière compétition avec les Bleus ? Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Cela fait un peu plus de dix ans que je suis en poste. Je ne me projette jamais. J’ai cette tranquillité-là. Mon énergie n’est jamais focalisée une demi-seconde sur « ah peut-être qu’après… » Non. Je fais tout pour que cela se passe le mieux possible maintenant. Après on verra. Il n’y a pas d’inquiétudes ou de pensées négatives par rapport à ça », confie Deschamps.



OM : Longoria veut trois recrues au mercato d'hiver

Selon les informations dévoilées par le journaliste Mohamed Toubache-Ter, l’OM devrait vivre un mercato hivernal agité puisque Pablo Longoria envisage de se positionner sur un milieu de terrain, un numéro 10 ainsi qu'un attaquant en janvier.



