Mercato - PSG : Messi lâche des indices sur son avenir

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. À 35 ans, La Pulga arrive petit à petit à la fin de sa carrière. Quid de l'avenir de Messi ? L’attaquant argentin s’est exprimé sur le sujet et faisant alors quelques annonces.

Actuellement en fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Quel sera alors son avenir ? À 35 ans, La Pulga dispute en tout cas ses dernières années avant de mettre un terme à sa carrière. Et lors d’un entretien accordé pour la CONMEBOL , Messi s’est exprimé sur son avenir.

« Peut-être que demain je changerai d’avis »

Lionel Messi s'est ainsi confié sur la suite de sa carrière. Et lorsqu’il lui est demandé s’il se voit jouer jusqu’à 40 ans, voici sa réponse : « Non, non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais peut-être que demain je changerai d’avis. »

« Je suppose que je serai impliqué dans le football à l'avenir, mais je ne sais pas. »