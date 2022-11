Qatar 2022 : Quand Neymar se paie Lionel Messi pour le Mondial

Thomas Bourseau

Pour ce qui devrait être la dernière Coupe du monde de Lionel Messi, de son propre aveu, Neymar n’y est pas allé de main morte avec son coéquipier du PSG. Au détour d’une discussion, le Brésilien a affirmé à l’Argentin qu’il prendrait le meilleur sur l’Albiceleste en cas de finale de Coupe du monde.

Dans les prochaines semaines, le Qatar verra une nouvelle nation devenir championne du monde après la France et l’Allemagne. De par leurs effectifs respectifs, le Brésil et l’Argentine sont considérés par beaucoup comme étant les favoris de la compétition. Et ce n’est pas Lionel Messi qui affirmera le contraire.

Messi explique que Neymar et le Brésil sont les favoris du Mondial

« Les favoris de la Coupe du Monde ? Le Brésil a un bloc de joueurs avec beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs qui déséquilibrent une équipe. Ils ont un neuf, ils ont Ney... ». a confié Lionel Messi à Movistar+ ces derniers jours avant que Neymar lui réponde par une interview interposée.

Neymar a dit à Messi qu’il « va gagner contre lui » en finale