Extorsion, menaces... L'avocat de Mathias Pogba vide son sac sur l'affaire

Publié le 14 novembre 2022 à 13h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage à Roissy-en Brie en mars dernier, Paul Pogba aurait été menacés par plusieurs personnes cagoulées. Frère de la victime présumée, Mathias n'aurait pas été présent dans l'appartement au moment des faits, mais est suspecté d'avoir joué un rôle actif dans ce dossier. Ce dimanche, son avocat s'est exprimé sur cette affaire pour prendre la défense de son client.

L'affaire Paul Pogba connaît encore quelques zones d'ombre. Rappel des faits, Paul Pogba, présent dans un appartement de Roissy-en Brie le 19 mars dernier en compagnie de deux amis d'enfance, se serait fait séquestrer et menacer par des personnes cagoulées.

Le rôle flou de Mathias Pogba

Comme confirmé par les enquêteurs, Mathias Pogba n'était pas présent dans l'appartement au moments des faits, mais aurait, par la suite, joué un rôle actif dans ce dossier. « Trait d'union » avec les autre autres suspects, le frère aîné de Paul est accusé des chefs d’« extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime. » Mathias est séquestré depuis le 17 septembre et continue de nier les accusations portées à son encontre.

« Il n'a pas commis d'infractions pénales »