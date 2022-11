Foot

Les révélations fracassantes de Paul Pogba sur le clash avec son frère

Publié le 14 novembre 2022 à 12h15

Paul et Mathias Pogba sont impliqués dans une affaire d'extorsion impliquant le joueur de la Juventus. L'aîné de la fratrie est emprisonné depuis plusieurs semaines, même s'il continue à nier en bloc les accusations. Lors d'une audition, l'international français était revenu sur l'origine du conflit qui l'oppose à son frère depuis 2017.

Frère de Paul Pogba, Mathias est incarcéré depuis le 17 septembre dernier. L'ainé de la fratrie est accusé des chefs d’« extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime. » En mars dernier, Paul Pogba aurait, en effet été menacé par des personnes cagoulées dans un appartement à Roissy-en-Brie.

Les deux frères ne s'adressent plus la parole

Mais les deux frères ne se parleraient plus depuis quelques années, plus précisément depuis 2017. Comme l'a annoncé Paul Pogba aux enquêteurs, il aurait pris ses distances avec Mathias pour des raisons financières comme l'a rapporté l'émission Sept à Huit sur TF1.

« La relation était devenue financière »