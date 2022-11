Foot

Qatar 2022 : Avant le Mondial, Deschamps reçoit le feu vert pour un cadre

Publié le 13 novembre 2022 à 17h30

Hugo Chirossel

Touché par des blessures ces dernières semaines, Presnel Kimpembe a fait son retour ce dimanche, lors de la victoire du PSG face à l’AJ Auxerre (5-0). Avant de rejoindre l’équipe de France, le défenseur parisien a pu disputer une quinzaine de minutes. Après la rencontre, il a tenu à rassurer sur son état physique, à quelques jours de s’envoler pour le Qatar.

Largement vainqueur de l’AJ Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (5-0), le Paris Saint-Germain s’est assuré de passer la trêve internationale avec cinq points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1. Gêné par des blessures ces dernières semaines, Presnel Kimpembe a pu jouer une quinzaine de minutes dans cette rencontre, après être entré en jeu à la place de Sergio Ramos.

«Je me sens bien sinon je n'aurais pas pu jouer»

Au micro de Prime Vidéo , l’international français a tenu à rassurer sur son état physique, avant de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. « Je vais très bien. J'ai la santé. J'ai eu la chance de rejouer un peu, ça fait du bien. On profite, c'est le plus important. Je me sens bien sinon je n'aurais pas pu jouer. Je n'ai pas d'appréhension. Je me suis bien préparé pour cela même avec des moments difficiles. Si je suis dans l'équipe, c'est que tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas douté, je n'aime pas les regrets donc je donne toujours le maximum », a-t-il déclaré.

«Ce n'est pas un souci»