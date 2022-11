Foot

Qatar 2022 : Pour sa dernière, Lionel Messi annonce la couleur

Publié le 13 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Comme il l’a fait savoir de son propre aveu dernièrement, le Mondial au Qatar pourrait être la dernière Coupe du monde de Lionel Messi. De par l’expérience qu’il a acquise et notamment au Brésil, finale perdue face à l’Allemagne, l’attaquant du PSG est plus que préparé à relever un dernier défi avant de tirer sa révérence, en grande pompe ?

Du haut de ses 19 ans, Lionel Messi disputait sa première Coupe du monde en 2006 et en a vécu trois autres depuis. Du 20 novembre au 18 décembre prochain, l’attaquant du PSG guidera l’Argentine au Qatar dans le cadre de la cinquième Coupe du monde de sa carrière, qui pourrait être la bonne et surtout sa dernière comme il l’a fait savoir à ESPN dernièrement.

De par sa riche expérience en Coupe du monde, Messi a une certitude

« Je pense avoir appris que gagner le premier match est la meilleure façon de commencer la Coupe du monde ; je pense que c'est fondamental et que cela vous influence grandement pour le reste de la Coupe du monde. Ensuite, j'apprends aussi de ce que je vis à travers mon expérience ». a déclaré Lionel Messi lors d’une entrevue accordée à Olé .

«On sait que nous pouvons gagner»