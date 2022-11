Foot - PSG

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi prévient déjà l'équipe de France

Publié le 12 novembre 2022 à 11h00

Arthur Montagne

A quelques jours du début de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi s'est confié à la presse argentine sur ses ambitions. Et le numéro 30 du PSG refuse de se projeter trop loin dans la compétition, notamment sur les huitièmes de finale lors desquels l'Argentine pourrait retrouver la France, comme en 2018.

Dans quelques jours, le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné. Une compétition qui sera la dernière opportunité pour Lionel Messi de décrocher le titre mondial. Placée dans le groupe C en compagnie de l'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique, l'Argentine est favorite pour terminer à la première place. Et en huitièmes de finale, l'Albiceleste pourrait retrouver l'équipe de France, présente dans le groupe D. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Lionel Messi puisqu'en 2018, les Bleus avaient éliminé les Argentins en huitième de finale avant de filer vers le titre. Par conséquent, le numéro 30 du PSG refuse de projeter sur un éventuel huitième de finale pour le moment.

Mercato : Un proche de Messi déballe tout sur son transfert au PSG https://t.co/FWMnHgA517 pic.twitter.com/JTzLpmrVEC — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Messi n'a pas digéré 2018...

« C'est une erreur, n'est-ce pas ? De penser aux huitièmes de finale. Nous devons nous concentrer sur le premier match. Gagner le premier match est fondamental pour commencer la Coupe du Monde sur la bonne voie, pour marquer trois points à la fois. Je pense que cela vous rassure pour les matchs suivants et aujourd'hui on peut se dire "oui, ça peut être comme ci et comme ça", mais ensuite les choses se passent différemment. Lors de la dernière Coupe du monde, avant de commencer, nous étions déjà au sommet. Puis nous sommes arrivés en huitième de finale, nous avons pensé au groupe, à nos adversaires, et à la fin, tout a été différent. Je pense qu'il y a toujours des événements inattendus qui se produisent dans la Coupe du monde, donc nous devons seulement nous concentrer sur le premier match maintenant », lance Lionel Messi dans une interview accordée à Olé , avant d'annonce qu'il préfère s'appuyer sur le parcours argentins en 2014, année durant laquelle ils avaient atteint la finale contre l'Allemagne.

... et veut reproduire 2014