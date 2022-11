Foot - Équipe de France

Equipe de France : Voilà à quoi pourrait ressembler la révolution de Deschamps

Publié le 13 novembre 2022 à 16h10

Arnaud De Kanel

Après la victoire en 2018, Didier Deschamps est revenu sur ses principes de jeu lors du dernier Euro en optant pour une défense à trois avec deux pistons sur les côtés. Si le résultat s'est montré fructueux lors du Final 4 de la Ligue des Nations, les autres sorties des Bleus ont été bien plus contrastées dans ce système de jeu. Alors, le sélectionneur des Bleus pourrait tout changer au Qatar...

L'équipe de France se rend au Qatar pour la défense de son titre mondial dans des conditions qui ne sont pas des plus optimales. En effet, les Bleus sont en panne de résultats depuis un certain temps et les doutes subsistent sur les préceptes de jeu de Didier Deschamps. Il serait sur le point de tout changer pour le Mondial.

Les Bleus en crise

Lors des 6 derniers matchs, les hommes de Deschamps l'ont emporté qu'à une seule reprise, face à l'Autriche. Ils ont chuté deux fois face au Danemark, leur adversaire en poules au Mondial, et une fois face aux Croates. Une panne de résultats qui va pousser Deschamps à tout modifier

Deschamps prépare sa révolution