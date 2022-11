Foot

Qatar 2022 : Écarté par Deschamps, Clauss est encore soutenu à l’OM

Publié le 13 novembre 2022 à 20h45

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss ne sera pas du voyage au Qatar après la décision de Didier Deschamps de se passer de ses services. Une mauvaise surprise pour le Français qui pensait vivre sa première compétition internationale avec l’Équipe de France. Pour Igor Tudor, Deschamps s’est trompé.

Mercredi soir, à l’occasion de l’annonce de Didier Deschamps des sélectionnés pour le Mondial au Qatar, le sélectionneur a fait une grande surprise. Alors qu’il aurait pu choisir jusqu’à 26 joueurs, Deschamps a fait le choix de n’en prendre que 25 et de laisser Jonathan Clauss sur le carreau alors que le défenseur de l’OM avait pris part aux derniers rassemblements de l’Équipe de France.

Clauss a mal vécu sa non-sélection

Selon RMC Sport, Jonathan Clauss aurait particulièrement mal pris le fait d’être laissé de côté pour l’évènement planétaire qu’est la Coupe du monde. Le latéral de l’OM aurait pu alors vivre sa première grande compétition avec l’Équipe de France. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement.

«Être le meilleur aujourd’hui pour montrer à son sélectionneur qu’il a fait une erreur»