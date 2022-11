Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Messi reçoit un énorme message… à l’OM

Publié le 13 novembre 2022 à 19h10

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, Lionel Messi sera au Qatar avec l’Argentine pour tenter de gagner la Coupe du monde. Et malgré la rivalité entre le PSG et l’OM, au sein du vestiaire d’Igor Tudor, on sera derrière La Pulga. C’est ce qu’a fait savoir Leonardo Balerdi, qui prie pour voir l’Albiceleste et Messi soulever la coupe du monde dans un peu plus d’un mois.

Qui remportera la Coupe du monde ? C’est dans une semaine que le coup d’envoi sera donné au Qatar. Et les regards seront notamment tournés vers l’Argentine de Lionel Messi, alors que le joueur du PSG est en grande forme actuellement. Finaliste en 2014, La Pulga tentera d’aller décrocher le trophée qui lui manque tant. Et pour cela, Messi peut compter sur un soutien à l’OM.

Qatar 2022 : Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, leur règne va officiellement prendre fin https://t.co/bIdsr4jbjX pic.twitter.com/pfyQZFQXFu — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Je veux voir l’Argentine être championne du monde »

Défenseur central de l’OM, Leonardo Balerdi ne sera malheureusement pas avec l’Argentine au Qatar. Malgré tout, il sera derrière l’Albiceleste notamment pour voir Lionel Messi être sacré. « Je souhaite que l’Argentine gagne la Coupe du monde. Pour que Messi la gagne ? Oui. C’est mon idole. Je veux voir l’Argentine être championne du monde », a expliqué Balerdi pour Maritima.

