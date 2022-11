Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied inattendu

Hugo Chirossel

Désireux de quitter Manchester United depuis l’été dernier, Cristiano Ronaldo va finir par être exaucé. Ses dernières déclarations semblent avoir définitivement mis à terme à son retour chez les Red Devils. Reste à savoir où ira le quintuple Ballon d’Or, le patron de la A-League en tout cas aimerait le voir rejoindre le championnat australien.

Alors que son contrat à Manchester United arrive à son terme en juin prochain, Cristiano Ronaldo ne devrait plus faire long feu à Manchester United. Ses déclarations auprès de Piers Morgan au sujet des Red Devils ne seraient pas au goût d’Erik ten Hag, qui ne souhaiterait plus qu’il évolue sous ses ordres.

Mercato : PSG, Bayern... La vérité éclate pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/xmFnISgj2F pic.twitter.com/J7iTIxhbPJ — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« Je me suis senti trahi »

D’après Cristiano Ronaldo, Manchester United aurait notamment essayé de le forcer à quitter le club. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière », a-t-il déclaré.

« Nous lui donnerions certainement beaucoup d'amour et de respect »