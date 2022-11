Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une énorme réponse pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les prétendants à Cristiano Ronaldo, le Sporting CP n’a pas l’intention de se positionner sur le quintuple Ballon d’Or portugais dans un futur proche. Le président du club Frederico Varandas a clarifié la situation alors que les rumeurs sont nombreuses autour du numéro 7 de Manchester United, proche d’un départ.

N’hésitant pas tacler tous les différents acteurs de Manchester United, des dirigeants aux joueurs, en passant par l’entraîneur Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a probablement mis fin à son aventure chez les Red Devils . Un transfert en janvier est plus que probable pour l’attaquant de 37 ans, mais sa prochaine destination reste inconnue. Depuis plusieurs mois, la piste Sporting est évoquée, mais le président de la formation portugaise n’envisage pas de se positionner sur son ancien joueur.

« Je n’alimenterai aucun bruit »

« Il est important de préserver l'héritage historique et unique que Cristiano Ronaldo laissera dans le sport mondial, que cela vous plaise ou non. Je le considère comme le meilleur footballeur portugais de tous les temps, l'un des meilleurs de l'histoire du football mondial et il sera toujours la bannière de la formation du Sporting. Il a son nom sur l’académie, c'est une fierté pour tous les fans du Sporting d'avoir formé le meilleur joueur portugais de tous les temps », confie Frederico Varandas à RTP3 , écartant néanmoins l’idée d’un retour de l’attaquant. Depuis le début de la saison, mon entraîneur a été massacré à chaque conférence de presse à ce sujet. Il y a des rumeurs, des histoires qui se créent, jusqu'à aujourd'hui rien n'existait. Aujourd'hui, je dois dire, par respect pour Cristiano Ronaldo, pour Manchester United et surtout pour l'équipe nationale où il s'entraîne, que je n'alimenterai, en tant que président du Sporting, aucun bruit ou feuilleton. Nous avons besoin de Cristiano Ronaldo dans l'équipe nationale . »

« Il faut le respecter »

« Je ne contribuerai pas au bruit , poursuit le président du Sporting, relancé sur un hypothétique transfert de Cristiano Ronaldo. Il faut le respecter, respecter le club avec lequel il a un contrat et la Seleção, où il s'est engagé à apporter un titre au Portugal. C'est une affaire qui est terminée. »

« Le transfert de Cristiano Ronaldo ? Ce n'était même pas sur la table »