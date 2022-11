Mercato - Real Madrid : Le transfert se confirme pour Eden Hazard ?

Pierrick Levallet

Plus vraiment en odeur de sainteté au Real Madrid, Eden Hazard pourrait bien vivre sa dernière saison dans le club madrilène. L'international belge serait prêtà claquer la porte si sa direction lui demande et s'il a une belle opportunité sur le marché. Quelques clubs se tiendraient déjà à l'affût pour récupérer l'ancien de Chelsea.

En rejoignant le Real Madrid en juillet 2019, Eden Hazard ne s’attendait certainement pas à voir son aventure madrilène tourner au fiasco. Pourtant, le Belge n’est plus dans les plans des Merengue alors qu’il a entamé sa quatrième saison sous la tunique blanche. Régulièrement sujet aux blessures et décevant sur le terrain, Eden Hazard a perdu la confiance de Carlo Ancelotti lors de cet exercice 2022-2023. Le joueur de 31 ans n’a bénéficié que de 229 minutes de jeu jusqu’à présent, réparties en 6 rencontres. Rien ne va plus pour Eden Hazard, qui n’écarte pas l’idée d’un départ à l’issue de la saison.

«En été c'est possible que je parte»

« Un départ prochainement ? En janvier c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais en été c'est possible que je parte. J'ai encore un an de contrat et ce sera la décision du club. Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller', je dois l'accepter car c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur » a annoncé l’indésirable du Real Madrid dans un entretien accordé à Marca .

Hazard est prêt à partir, plusieurs clubs sont sur le coup