Transferts - Real Madrid : Eden Hazard lâche tout sur son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard a été annoncé à plusieurs reprises sur le départ et notamment du côté de Chelsea qui aurait envisagé de le rapatrier. Le milieu offensif belge lâche toutes ses vérités à ce sujet, et jette un séreux froid sur son avenir au Real.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard (31 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir avec le club merengue sera fait. Remplaçant de luxe sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’international belge subit notamment la montée en puissance de Vinicius Junior depuis plusieurs mois au Real Madrid comme il l’indique dans les colonnes de Marca : « Pour moi c'est normal. Vinicius est un ami et c'est le football : il y a toujours un joueur plus jeune qui vient rivaliser avec vous. Soit je l'accepte... soit je pars, mais je ne suis pas comme ça », confie Hazard.

Hazard nie les contacts Chelsea

Et justement, au sujet d’un éventuel départ du Real Madrid, les rumeurs se sont empilées ces derniers pour au sujet de l’ancien joueur du LOSC, et il était notamment question d’un retour à Chelsea l’été dernier. Dans ce même entretien, Eden Hazard met les choses au clair : « Si j’ai eu des options ces dernières années pour quitter le Real ? Non, non. Si Chelsea m’a contacté pour un retour ? Non. Comment ces rumeurs sont sorties ? Je n’en ai aucune idée », a indiqué Hazard.

Un départ confirmé l’été prochain '