Mercato - Real Madrid : Eden Hazard annonce la date de son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard vit une histoire dans l’ensemble assez compliquée avec le club merengue depuis trois ans. Et l’international belge, qui exclut toute possibilité de départ en janvier, se montre en revanche beaucoup plus fataliste pour le mercato estival 2023.

Alors que le Real Madrid avait lâché pas moins de 120M€ en 2019 pour recruter Eden Hazard en provenance de Chelsea, l’international belge n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui par le club merengue . Miné par des pépins physiques ainsi que des performances sportives bien en-dessous des attentes, Hazard dispose désormais d’un temps de jeu très limité sous les ordres de Carlo Ancelotti, et il semble déjà se projeter sur un départ du Real Madrid l’été prochain.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision radicale avec Mbappé https://t.co/1Lirch3O2K pic.twitter.com/oXompUAgvo — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« Possible que je parte l’été prochain »

Interrogé par Marca , Hazard se confie sans détour sur son futur départ du Real Madrid : « En janvier c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais en été c'est possible que je parte. J'ai encore un an de contrat et ce sera la décision du club », confie Eden Hazard, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec le club merengue .

« Merci pour quatre ans, mais tu dois y aller »