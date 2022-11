Transferts : À Barcelone, Lionel Messi a vécu un traumatisme

Thomas Bourseau

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde voire de l’histoire, Lionel Messi a bâti sa légende au FC Barcelone où il a tout gagné et passé 21 ans de sa vie. Cependant, les débuts ont été très compliqués de son propre aveu en raison de la séparation avec sa famille originaire d’Argentine.

Lionel Messi est sans contestation possible une légende vivante du FC Barcelone si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire du club. Cependant, tout n’a pas été toujours rose pour La Pulga au Barça . Plus récemment, avant qu’il ne parte en larmes pour le PSG en août 2021, Messi avait réclamé un bon de sortie à sa direction en août 2020 après une désillusion historique en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2).

Messi a mal vécu son arrivée au FC Barcelone

Mais bien plus tôt que cet été où il avait la tête ailleurs, Lionel Messi a connu un traumatisme sentimental compliqué à son arrivée en Europe en 2000 en provenance d’Argentine. Un passage douloureux qui l’a éloigné de sa famille et qui l’a fait grandement douté dès sa venue en Espagne.

«Je sentais que c'était ma faute si j'étais séparé (de ma famille)»