Mercato - Real Madrid : Hazard prêt à prendre une décision fracassante ?

Pierrick Levallet

N'étant plus vraiment désiré par Carlo Ancelotti au Real Madrid, Eden Hazard a vu son rôle s'amoindrir cette saison. Le Belge joue beaucoup moins qu'avant, et cela pourrait le pousser vers la sortie. D'ailleurs, le joueur de 31 ans serait prêt à claquer la porte dès l'été prochain si le club lui demande.

Arrivé dans la peau d’une superstar et du successeur de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard pensait vivre une incroyable histoire au Real Madrid. Mais son conte de fée s’est transformé en véritable cauchemar. Trop souvent blessé et pas assez performant sur le terrain, Eden Hazard a rapidement perdu sa place dans le onze madrilène. Rien ne va pour l’ailier de 31 ans dans la capitale espagnole. Et le retour de Carlo Ancelotti n’a pas arrangé les choses.

Coupe du monde 2022 : Eden Hazard lâche une énorme annonce https://t.co/wSF5qH4kpA pic.twitter.com/GqBneaVCXU — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Ancelotti ne compte pas sur lui

Déjà peu utilisé la saison dernière, Eden Hazard a vu son temps de jeu encore diminuer sur cet exercice 2022/2023. Le Belge n’entre plus dans la rotation de Carlo Ancelotti (seulement 229 minutes disputées en 6 matchs). L’ancien de Chelsea ne semble plus vraiment désiré par le technicien italien. Il pourrait ainsi être poussé à prendre une décision radicale pour son avenir.

Hazard est prêt à claquer la porte