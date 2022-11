Mercato : Manchester City répond à la bombe de Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Dans son interview fracassante à la presse anglaise, Cristiano Ronaldo a fait certaines révélations à propos de… son transfert avorté à Manchester City. En 2021, à défaut de revenir à Manchester United, le Portugais aurait pu débarquer chez l’ennemi. Une sortie tonitruante qui n’a pas manqué de faire réagir chez les Citizens.

A l’été 2021, en revenant à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’imaginait certainement pas vivre un tel calvaire. D’ailleurs, tout aurait pu se passer différemment pour le Portugais. En effet, si CR7 a quitté la Juventus pour les Red Devils, il aurait pu rejoindre Manchester City plutôt.

Mercato : Cristiano Ronaldo clashe encore Ten Hag https://t.co/onG79UOv03 pic.twitter.com/LdmlzYGlmK — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Cristiano Ronaldo proche de Manchester City ?

C’est ce qu’a révélé Cristiano Ronaldo dans son interview pour Talk TV . Ce mercredi, le joueur de Manchester United a ainsi expliqué à propos de ses contacts avec Manchester City : « C'était serré. Ils ont beaucoup parlé et Guardiola a dit qu'ils avaient fait de leur mieux pour m’avoir. Mais mon cœur, mes sentiments et ce que j'avais fait auparavant - et Sir Alex Ferguson - ont fait la différence ».

Manchester City rectifie la version de Cristiano Ronaldo