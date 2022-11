Transferts - PSG : Le mercato d’Henrique prend un tournant à 150M€

Thomas Bourseau

À 19 ans, Jude Bellingham aurait certains des plus grands clubs européens à ses pieds, dont le PSG sous l’impulsion d’Antero Henrique. Cependant, Liverpool serait idéalement placé, au point de dégainer une grosse offre de transfert dès le mercato hivernal pour le Borussia Dortmund.

Jude Bellingham (19 ans) fait tourner la tête des plus grands clubs européens. À en croire les informations divulguées ces dernières semaines par Média Foot, le PSG se serait invité à la fête dans la course à la signature du milieu offensif du Borussia Dortmund dont le contrat arrivera à expiration en juin 2025. En effet, Antero Henrique, chargé des négociations de transfert du PSG, serait allé à la pêche aux renseignements pour l’international anglais.

Liverpool passe devant le PSG et la concurrence pour Bellingham…

Ces derniers temps, il a été question d’intérêts du Real Madrid, de Chelsea ainsi que de Manchester City en plus de celui du PSG. Cependant, il semblerait que Liverpool mène à présent la danse dans cette opération qui s’annonce déjà XXL et s’élèverait à 150M€. D’après les sources contactées par Football Insider, Liverpool serait en pole position et pourrait frapper plus tôt que prévu.

…une offre de transfert devrait tomber cet hiver