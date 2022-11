Mercato - PSG : Voilà pourquoi Lionel Messi a galéré à Paris

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas connu la saison la plus prolifique de sa carrière lors de l’exercice précédent au PSG, qui a été synonyme d’adaptation. Alors aux commandes de l’effectif, Mauricio Pochettino s’est livré sur ce cas.

Le 8 août 2021, quelques heures après le communiqué choc du FC Barcelone dans lequel il était spécifié que le contrat de Lionel Messi n’allait pas être prolongé, la légende vivante du Barça se présentait en pleurs dans la salle de conférence de presse du Camp Nou afin de faire ses adieux au club dans lequel il avait passé les 21 années précédentes de sa vie.

En un éclair, Messi est passé de Barcelone à Paris

Pour rebondir, Lionel Messi n’a pas perdu de temps puisque le 10 août 2021, son arrivée en tant qu’agent libre était annoncée par le PSG et sa présentation avait lieu le lendemain. Cependant, le changement drastique d’environnement et de club a laissé des séquelles sur Lionel Messi qui a peiné à faire son trou à Paris et au PSG la saison passée.

«C'était un choc énorme de passer de Barcelone à Paris»