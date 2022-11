Mercato - OM : Un attaquant attendu pour épauler Sanchez ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pablo Longoria l’a annoncé, il va chercher à recruter un élément offensif cet hiver. Afin d’épauler Alexis Sanchez qui se lasse de son positionnement à la pointe de l’attaque, le président olympien pourrait avoir un coup à jouer avec Joaquin Correa, le joueur de l’Inter Milan.

Avec la grosse blessure d’Amine Harit et le transfert attendu de Gerson, l’OM va devoir se bouger cet hiver pour recruter des éléments offensifs. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Pablo Longoria devrait chercher à faire venir un milieu de terrain, un numéro 10 et un attaquant. De son côté, Karim Bennani précise que l’OM pourrait tenter d’attirer deux buteurs. Idéal pour épauler Alexis Sanchez qui commence à se lasser de son rôle de pur attaquant.

Sanchez veut descendre d’un cran

Arrivé l’été dernier à l’OM, l’international chilien réalise un bon début de saison. Encore décisif contre l’ AS Monaco avec un splendide coup-franc, Alexis Sanchez est toujours en jambes. Toutefois, l’ancien attaquant d’Arsenal préférerait évoluer un cran plus bas. Ce qui pourrait être possible si l’OM recrute cet hiver.

« Il pourrait y avoir bientôt une opportunité sur Joaquin Correa »