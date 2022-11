Mercato - OM : Longoria, Sampaoli… Il dit tout sur les coulisses de son transfert

Hugo Chirossel

Arrivé en janvier dernier, Cédric Bakambu a quitté l’OM un peu après la fin du mercato estival, à la mi-septembre. Mais il aurait pu décider de ne pas rejoindre la cité phocéenne dans un premier temps. En effet, il a révélé que le FC Séville était également intéressé. Mais son désir de revenir en France, huit ans après avoir rejoint Bursaspor en provenance de Sochaux, l’a convaincu de s’engager à Marseille.

L’expérience de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille n’aura finalement duré que six mois. Arrivé en janvier dernier, l’attaquant de 31 ans a été libéré par les Marseillais au mois de septembre et s’est par la suite engagé avec l’Olympiakos. L’international congolais a semble-t-il fait les frais du non-transfert de Bamba Dieng à l’OGC Nice et a finalement été contraint de s’en aller, contre sa volonté.

Mercato - OM : Pablo Longoria a déjà prévu trois gros transferts pour cet hiver https://t.co/I4L2flf8g2 pic.twitter.com/YArUiWkM4F — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Le FC Séville également intéressé

Mais dans un premier temps, il aurait pu ne jamais venir. En effet, dans un entretien accordé à Zack Nani, Cédric Bakambu a révélé qu’il avait une autre option, au moment de décider de rejoindre l’OM. Le FC Séville était également sur le coup, mais le contrat de deux ans et demi proposé par Pablo Longoria, ajouté à son désir de revenir en France, l’ont convaincu de rejoindre la cité phocéenne.

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué en France »