Mercato - OM : L’incroyable plan de Longoria et Tudor pour boucler ce transfert

Thibault Morlain

Cédric Bakambu ne sera donc resté que quelques mois à l’OM. Arrivé en janvier dernier, le buteur congolais a fini par faire ses valises lors du dernier mercato estival. Il s’est ainsi envolé pour la Grèce, s’engageant avec l’Olympiakos. Un transfert pour lequel Pablo Longoria et Igor Tudor ont visiblement tout fait pour qu’il se réalise.

C’est libre que Cédric Bakambu avait rejoint l’OM lors du dernier mercato hivernal. Néanmoins, l’aventure n’aura duré que quelques mois pour le Congolais, poussé vers la sortie cet été. Et si Bakambu souhaitait rester à Marseille, il a fini par rejoindre l’Olympiakos. Il faut dire que tout a été mis en oeuvre pour le faire partir…

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante sur la vente du club https://t.co/MVfRBf0E2F pic.twitter.com/5Wl0DONxbH — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

« Ils voulaient de l’argent »

Et c’est à l’occasion d’un live sur Twitch avec Zack Nani que Cédric Bakambu a dévoilé les incroyables coulisses de son départ de l’OM. Il a alors réglé ses comptes avec Pablo Longoria et Igor Tudor : « Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : « non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste » ».

« A l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit »