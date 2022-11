Mercato - OM : Longoria veut se débarrasser d'une recrue estivale

Arthur Montagne

Très peu utilisé depuis le début de saison, Isaak Touré était pourtant présenté comme l'un des jolis coups du mercato estival de l'OM. Mais après six premiers mois très discrets, l'ancien défenseur central du Havre pourrait déjà quitter la Canebière puisqu'un prêt serait à l'étude.

L'été dernier, l'OM a réalisé un mercato estival très animé avec l'arrivée de 12 joueurs, dont plusieurs défenseurs centraux à l'image d'Isaak Touré. Très prometteur, le joueur de 19 ans a débarqué en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Mais alors que son transfert était présenté comme un très joli coup, sa situation interroge.

Transferts - OM : Longoria confirme, un coup de tonnerre est possible sur le mercato https://t.co/LKtGhp3Iei pic.twitter.com/aHaVceJayP — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Touré vers un prêt ?

En effet, six mois après son transfert, Isaak Touré joue très peu. Malgré les blessures récurrentes d'Eric Bailly et le système d'Igor Tudor, qui aligne trois axiaux, l'ancien défenseur central du Havre n'est apparu qu'à cinq reprises en Ligue 1 pour un total de 65 minutes de jeu, et n'était même pas inscrit sur la liste pour la Ligue des champions. Par conséquent, Le Phocéen assure qu'un prêt sera envisagé durant le mercato d'hiver, d'autant plus que l'OM aura moins de matches à jouer, ce qui offre encore moins d'opportunité à Isaak Touré.

Longoria prévient les joueurs qui jouent moins